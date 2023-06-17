Одинокова Милитина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинокова Милитина Владимировна

Одинокова Милитина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1947

Отец: не указан

Мать: Одинокова Анна Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close