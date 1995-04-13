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Куповец Анита Вячеславовна
Куповец Анита Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1995
Пол
Женский
Отец
Куповец Вячеслав Петрович
1967 г.р.
Мать
Мазунина Елена Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1995
Отец:
Куповец Вячеслав Петрович
Мать:
Мазунина Елена Владимировна
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