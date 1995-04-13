Куповец Анита Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куповец Анита Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1995

Отец: Куповец Вячеслав Петрович

Мать: Мазунина Елена Владимировна

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