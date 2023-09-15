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Торхов Федор Моисеев

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Мать: Торхова Варвара Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Акилина Федорова

Мать ребёнка: Торхова Дарья Остафьева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Васса Федорова

Мать ребёнка: Торхова Дарья Остафьева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1796 ст.

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Торхова Дарья Остафьева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1797 ст.

Дочь: Гликерия Федорова

Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Торхов Петр Федоров

Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Торхов Николай Федоров

Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Параскева Феофилактова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Дарья Остафьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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