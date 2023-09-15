Торхов Федор Моисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Акилина Федорова
Мать ребёнка: Торхова Дарья Остафьева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Васса Федорова
Мать ребёнка: Торхова Дарья Остафьева
Рождение ребёнка
05.04.1796 ст.
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Торхова Дарья Остафьева
Рождение ребёнка
09.05.1797 ст.
Дочь: Гликерия Федорова
Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Торхов Петр Федоров
Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Торхова Параскева Феофилактова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Дарья Остафьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829