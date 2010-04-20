Суханова кира сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова кира сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.2010

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2010

Отец: Суханов сергей павлович

Мать: не указана

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