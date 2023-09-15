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Бутырский Николай Алексеевич

Место рождения

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бутырский Алексей Авраамович

Мать: Бутырская Феодосия Ивановна

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бутырский Федор Николаевич

Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анисия Николаевна

Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Вавилова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутырская Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1886
Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
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