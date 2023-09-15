Бутырский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бутырский Федор Николаевич
Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анисия Николаевна
Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Вавилова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бутырская Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1886