Юдалевич Абрам Исаевич 23.08.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдалевич Абрам Исаевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

23.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1886 ст.

Отец: Юдалевич Исай Абрамович

Мать: Юдалевич Соня Соломоновна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Обрезание
01.09.1886 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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