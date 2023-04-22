(Радостева) Агрофена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Радостев Михаил Петров
Мать: Радостева Мария Феодрова
Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Смерть
Неизвестно