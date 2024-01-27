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Илья Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Дети

Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1806 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: Иванъ Федоровъ

Мать: Настасья Иванова

Бракосочетание
До 1793 ст.

Жена: Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Семионъ Ильинъ

Мать ребёнка: Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Карпъ Ильинъ

Мать ребёнка: Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Иевлей Ильинъ

Мать ребёнка: Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Аврамъ Ильинъ

Мать ребёнка: Акулина Яковлева

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