Илья Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.
Отец: Иванъ Федоровъ
Мать: Настасья Иванова
Бракосочетание
До 1793 ст.
Жена: Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Семионъ Ильинъ
Мать ребёнка: Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Карпъ Ильинъ
Мать ребёнка: Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Иевлей Ильинъ
Мать ребёнка: Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Аврамъ Ильинъ
Мать ребёнка: Акулина Яковлева