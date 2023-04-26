Учелькин Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1910
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Учелькин Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
12.07.1916
Дочь: Пятайкина Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
03.11.1919
Дочь: Зоя Евдокимовна
Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1923
Сын: Учелькин Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
Неизвестно