Учелькин Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учелькин Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1910

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Учелькин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
12.07.1916

Дочь: Пятайкина Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
03.11.1919

Дочь: Зоя Евдокимовна

Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1923

Сын: Учелькин Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Учелькина Евдокия Антоновна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
Неизвестно
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