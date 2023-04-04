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Клюкин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 20.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Клюкин Павел Спиридонович

Мать: Евдокия Спиридоновна

Бракосочетание
07.11.1849

Жена: Клюкина Агафья Никифоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
13.01.1855

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1856

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1858

Сын: Клюкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1860

Сын: Клюкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.02.1864

Сын: Клюкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1867

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.04.1867
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