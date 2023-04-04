Клюкин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 20.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Клюкин Павел Спиридонович
Мать: Евдокия Спиридоновна
Бракосочетание
07.11.1849
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1851
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
13.01.1855
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
13.12.1856
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
16.11.1858
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
04.10.1860
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
29.02.1864
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
20.04.1867
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Агафья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.04.1867