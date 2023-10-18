Турединова АЛМАГҮЛ Таукеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.2013
Дочь: Жангелдин Айсара Жомартқызы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2015
Сын: Жангелдин Амиржан Жомартович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.2020
Сын: Жангелдин Ибрагим Жомартқұлы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности