Турединова АЛМАГҮЛ Таукеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турединова АЛМАГҮЛ Таукеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЖЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.2013

Дочь: Жангелдин Айсара Жомартқызы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2015

Сын: Жангелдин Амиржан Жомартович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.2020

Сын: Жангелдин Ибрагим Жомартқұлы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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