Шангин Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван
Мать ребёнка: Васильева Василиса
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Васильева Василиса
Место жительства
Около ?.01.1816
Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Материалы ревизских сказок по: Бочкарева д., Уфимский уезд, Дуванейский приказ; год 1816, фонд И-138, опись 2, дело 357
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Василиса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно