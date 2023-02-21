Шангин Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шангин Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

1785 г.р.
1791 г.р.

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван

Мать ребёнка: Васильева Василиса

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Васильева Василиса

Место жительства
Около ?.01.1816
Бочкаревка, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Материалы ревизских сказок по: Бочкарева д., Уфимский уезд, Дуванейский приказ; год 1816, фонд И-138, опись 2, дело 357
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Василиса

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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