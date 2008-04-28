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Умнов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1940

Дата смерти

28.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1963

Дочь: Умнова Марина Павловна

Мать ребёнка: Умнова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
18.10.1969

Дочь: Умнова Светлана Павловна

Мать ребёнка: Умнова Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умнова Анна Кузьминична

Смерть
28.04.2008
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