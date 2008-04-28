Умнов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1940
Дата смерти28.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1963
Дочь: Умнова Марина Павловна
Мать ребёнка: Умнова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
18.10.1969
Дочь: Умнова Светлана Павловна
Мать ребёнка: Умнова Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Умнова Анна Кузьминична
Смерть
28.04.2008