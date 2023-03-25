Grunwald Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunwald Wilhelm

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1608

Дата смерти

10.04.1679

Пол

Мужской

Отец

1573 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1608

Отец: Grunwald Johannes

Мать: не указана

Смерть
10.04.1679
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