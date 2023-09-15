Домна Иванова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти10.03.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Диомидов
Мать: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
24.03.1847
Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1849
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1858
Сын: Печников Родион Федорович
Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1861
Дочь: Агрипена Федорова
Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1864
Дочь: Хиония Федорова
Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: Васса Федорова
Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1894
Причина смерти: от воспаления легких