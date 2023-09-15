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Домна Иванова

Место рождения

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

10.03.1894

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Диомидов

Мать: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1847

Сын: Печников Тит Федорович

Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.03.1849

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.04.1858

Сын: Печников Родион Федорович

Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.06.1861

Дочь: Агрипена Федорова

Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.04.1864

Дочь: Хиония Федорова

Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: Васса Федорова

Отец ребёнка: Печников Федор Васильевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Федор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
10.03.1894
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от воспаления легких
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