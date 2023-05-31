(Курносова (?)) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: Курносова Ховронья
Рождение ребёнка
05.11.1892
Сын: Демин Павел
Отец ребёнка: Демин Семён
Андреево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1900
Сын: Демин Тимофей
Отец ребёнка: Демин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демин Семён
Смерть
Неизвестно