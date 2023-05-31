(Курносова (?)) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курносова (?)) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Курносова Ховронья

Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Демин Павел

Отец ребёнка: Демин Семён

Андреево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Демин Тимофей

Отец ребёнка: Демин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Семён

Смерть
Неизвестно
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