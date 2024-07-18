(Скуратовская) Марта Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скуратовская) Марта Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скуратовский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скуратовский Михаил Федорович

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