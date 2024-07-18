(Скуратовская) Марта Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скуратовский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скуратовский Михаил Федорович