von Eschborn und Cronberg Walter V. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Eschborn und Cronberg Walter V.

von Eschborn und Cronberg Walter V.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1318

Дата смерти

14.02.1353

Пол

Мужской

Отец

До 1304 г.р.

Мать

Жена

До 1320 г.р.

Дети

Около 1339 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1318

Отец: Von Eschborn Und Cronberg Franko VI.

Мать: NN

Бракосочетание
Около 1335

Жена: Rheinberg? Lyse von

Рождение ребёнка
Около 1339

Сын: Von Cronberg-Ohren Franko VIII.

Мать ребёнка: Rheinberg? Lyse von

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1353
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close