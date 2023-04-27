von Eschborn und Cronberg Walter V.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1318
Дата смерти14.02.1353
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1318
Отец: Von Eschborn Und Cronberg Franko VI.
Мать: NN
Бракосочетание
Около 1335
Жена: Rheinberg? Lyse von
Рождение ребёнка
Около 1339
Сын: Von Cronberg-Ohren Franko VIII.
Мать ребёнка: Rheinberg? Lyse von
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1353