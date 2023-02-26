Хвостиков Герасим сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Герасим сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Хвостиков Василий сын

Мать: Хвостикова Февранья дочь

Рождение ребёнка
1812

Сын: Хвостиков Максим сын

Мать ребёнка: Хвостикова Анна дочь

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аксения дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Анна дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Меланья

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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