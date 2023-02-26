Хвостиков Герасим сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Хвостиков Василий сын
Мать: Хвостикова Февранья дочь
Рождение ребёнка
1812
Сын: Хвостиков Максим сын
Мать ребёнка: Хвостикова Анна дочь
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Аксения дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Анна дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Меланья
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно