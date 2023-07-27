(Михайловы) Феодосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайловы) Феодосья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Михайловы Михаил

Мать: Арина Ямельяновна

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