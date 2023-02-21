Лариошина Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛариошина Пелагея Васильевна

Лариошина Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1905

Дата смерти

30.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дыченкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
07.03.1936

Сын: Лариошин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
07.07.1938

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.1944

Сын: Лариошин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
20.11.1946

Дочь: Лобутова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1949

Сын: Лариошин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич

Смерть
30.12.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close