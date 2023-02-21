Лариошина Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1905
Дата смерти30.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дыченкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1936
Сын: Лариошин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1944
Сын: Лариошин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1946
Дочь: Лобутова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1949
Сын: Лариошин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Лариошин Алексей Андреевич
Смерть
30.12.1986