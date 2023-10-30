Шалагинов Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.03.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1975
Дочь: Дудкина Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Шалагинова Надежда Васильевна
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1980
Дочь: Ярошенко Евгения Леонидовна
Мать ребёнка: Шалагинова Надежда Васильевна
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно