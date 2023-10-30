Шалагинов Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалагинов Леонид Михайлович

Шалагинов Леонид Михайлович

Место рождения

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.01.1975

Дочь: Дудкина Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Шалагинова Надежда Васильевна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1980

Дочь: Ярошенко Евгения Леонидовна

Мать ребёнка: Шалагинова Надежда Васильевна

Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалагинова Надежда Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close