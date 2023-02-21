Нефедовский Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовский Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Нефедовский Иван

Мать ребёнка: Нефедовская Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Нефедовский Петр

Мать ребёнка: Нефедовская Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Нефедовский Григорий

Мать ребёнка: Нефедовская Марья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедовская Марья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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