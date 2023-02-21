Нефедовский Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Нефедовский Иван
Мать ребёнка: Нефедовская Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Нефедовский Петр
Мать ребёнка: Нефедовская Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Нефедовский Григорий
Мать ребёнка: Нефедовская Марья Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно