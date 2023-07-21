Франц (Сашева) Валентина Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Франц (Сашева) Валентина Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сашев Кузьма

Мать: Сашева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Франц Люсиен Николаевна

Отец ребёнка: Франц Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Франц Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Франц Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Франц Николай Николаевич

Отец ребёнка: Франц Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Франц Николай

Смерть
Неизвестно
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