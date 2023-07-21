Франц (Сашева) Валентина Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сашев Кузьма
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Франц Люсиен Николаевна
Отец ребёнка: Франц Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Франц Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Франц Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Франц Николай
Смерть
Неизвестно