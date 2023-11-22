Долдина Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долдина Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Долдин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
30.08.1923

Дочь: Ладанова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
12.05.1926

Дочь: Баяндина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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