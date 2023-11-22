Долдина Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
30.08.1923
Дочь: Ладанова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
12.05.1926
Дочь: Баяндина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Долдин Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно