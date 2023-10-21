Кашин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
починок Ново- Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Новая Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклина Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Ново-Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
До 1917