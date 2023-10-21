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Кашин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кашин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

починок Ново- Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кашин Илья Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кашин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кашин Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Ново-Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1917
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