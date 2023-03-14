Курилкина Ольга Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.
Дочь: Агапова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Курилкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борынина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Курилкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дремакина Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Курилкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласточкина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Курилкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курилкин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Курилкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курилкин Михаил
Отец ребёнка: Курилкин Сергей
Смерть
Неизвестно