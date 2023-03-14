Курилкина Ольга Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилкина Ольга Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1899 ст.

Дочь: Агапова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Курилкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борынина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Курилкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дремакина Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Курилкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласточкина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Курилкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилкин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Курилкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилкин Михаил

Отец ребёнка: Курилкин Сергей

Смерть
Неизвестно
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