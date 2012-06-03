Матвеева Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1941
Дата смерти03.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941
Отец: Матвеев Сергей
Мать: Матвеева Елена
Рождение ребёнка
29.01.1960
Дочь: Чередова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Чередов Анатолий Евстефеевич
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
12.03.1967
Сын: Чередов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Чередов Анатолий Евстефеевич
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2012