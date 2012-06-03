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Матвеева Александра Сергеевна

Место рождения

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.06.1941

Дата смерти

03.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941

Отец: Матвеев Сергей

Мать: Матвеева Елена

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.01.1960

Дочь: Чередова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Чередов Анатолий Евстефеевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
12.03.1967

Сын: Чередов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Чередов Анатолий Евстефеевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Анатолий Евстефеевич

Смерть
03.06.2012
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