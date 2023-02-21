Есакова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Есаков Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Есаков Евтихий Андреевич

Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Андрей Данилович

Смерть
Около 1790
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