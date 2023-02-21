Есакова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Есаков Андрей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1790