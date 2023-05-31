Курбатова Агриппина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Курбатова Анна Илларионова
Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Курбатова Устинья Илларионова
Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Курбатова Епистимия Илларионова
Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно