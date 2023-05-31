Курбатова Агриппина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Агриппина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Курбатова Анна Илларионова

Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Курбатова Устинья Илларионова

Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курбатов Иван Илларионов

Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Курбатова Епистимия Илларионова

Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Курбатов Яков Илларионов

Отец ребёнка: Курбатов Илларион Самсонов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Илларион Самсонов

Смерть
Неизвестно
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