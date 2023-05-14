Савчук Филимина Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Филимина Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козел Ульян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1941

Дочь: Плева Елена (Галя) Аркадьевна

Отец ребёнка: Савчук Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савчук Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савчук Марьян Аркадьевич

Отец ребёнка: Савчук Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мисник Генуэфа Аркадьевна

Отец ребёнка: Савчук Аркадий

Смерть
Неизвестно
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