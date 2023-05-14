Савчук Филимина Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козел Ульян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1941
Дочь: Плева Елена (Галя) Аркадьевна
Отец ребёнка: Савчук Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савчук Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савчук Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мисник Генуэфа Аркадьевна
Отец ребёнка: Савчук Аркадий
Смерть
Неизвестно