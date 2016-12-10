Визгунова (Реброва) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1928
Дата смерти10.12.2016
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928
Отец: Ребров Петр
Мать: Реброва Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1961
Дочь: Визгунова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Визгунов Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1964
Дочь: Визгунова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Визгунов Иван Петрович
Смерть
10.12.2016