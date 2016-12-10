Визгунова (Реброва) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визгунова (Реброва) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1928

Дата смерти

10.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928

Отец: Ребров Петр

Мать: Реброва Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.06.1961

Дочь: Визгунова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Визгунов Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1964

Дочь: Визгунова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Визгунов Иван Петрович

Смерть
10.12.2016
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