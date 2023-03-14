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Котова Валентина Ивановна
Котова Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
2006
Пол
Женский
Отец
Котов Иван Михайлович
1897 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Котов Иван Михайлович
Мать: не указана
Смерть
2006
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