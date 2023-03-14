Котова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Котов Иван Михайлович

Мать: не указана

Смерть
2006
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