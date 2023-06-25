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Шрайнер Виктор Владимирович
Шрайнер Виктор Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1973
Пол
Мужской
Отец
Шрайнер Владимир Федорович
1935 г.р.
Мать
Шрайнер (Подойникова) Мария Михайловна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1973
Отец:
Шрайнер Владимир Федорович
Мать:
Шрайнер Мария Михайловна
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