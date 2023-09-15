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Качанов Юрий Анатольевич

Место рождения

Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.11.1963

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963

Отец: Качанов Анатолий

Мать: Качанова Евгения Васильевна

Сара-Лог, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.11.1991

Жена: Качанова Светлана Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1993

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Мать ребёнка: Качанова Светлана Валерьевна

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
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