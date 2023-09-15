Качанов Юрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963
Отец: Качанов Анатолий
Бракосочетание
21.11.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Качанова Светлана Валерьевна
Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
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