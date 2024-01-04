Балдакшинова Елизавета Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1945
Дочь: Янгутова Евгения Евграфовна
Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович
Рождение ребёнка
31.01.1947
Дочь: Янгутова Евдокия Евграфовна
Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович
Рождение ребёнка
01.04.1949
Дочь: Янгутова Елена Евграфовна
Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович
Рождение ребёнка
03.12.1950
Сын: Янгутов Леонид Евграфович
Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович
Рождение ребёнка
17.12.1955
Дочь: Янгутова Юлия Евграфовна
Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович