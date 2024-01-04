Балдакшинова Елизавета Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдакшинова Елизавета Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башинов Евграф Балдакшинович

Мать: Балдаева Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
18.10.1945

Дочь: Янгутова Евгения Евграфовна

Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович

Рождение ребёнка
31.01.1947

Дочь: Янгутова Евдокия Евграфовна

Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович

Рождение ребёнка
01.04.1949

Дочь: Янгутова Елена Евграфовна

Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович

Рождение ребёнка
03.12.1950

Сын: Янгутов Леонид Евграфович

Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович

Рождение ребёнка
17.12.1955

Дочь: Янгутова Юлия Евграфовна

Отец ребёнка: Янгутов Евграф Захарович

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