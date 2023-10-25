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Галафеев Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1939

Отец: Галафеев Виктор Петрович

Мать: Галафеева Екатерина Владимировна

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