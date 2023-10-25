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Галафеев Валерий Викторович
Галафеев Валерий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1939
Пол
Мужской
Отец
Галафеев Виктор Петрович
1895 г.р.
Мать
Галафеева (Панкратова) Екатерина Владимировна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1939
Отец:
Галафеев Виктор Петрович
Мать:
Галафеева Екатерина Владимировна
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