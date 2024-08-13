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Загорский Стефан Логгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Загорский Логгин Герасимович

Мать: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Сын: Загорский Иван Стефанович

Мать ребёнка: Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Загорский Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Загорская) Елена Стефановна

Мать ребёнка: Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Загорская) Фекла Стефановна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия

Рождение ребёнка
1811

Сын: Загорский Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Загорская) Марфа Стефановна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия

Рождение ребёнка
1818

Сын: Загорский Егор Стефанович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия

Рождение ребёнка
1824

Сын: Загорский Семен Стефанович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия

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