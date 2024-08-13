Загорский Стефан Логгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Загорский Иван Стефанович
Мать ребёнка: Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Загорский Тимофей Стефанович
Мать ребёнка: Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Загорская) Елена Стефановна
Мать ребёнка: Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Загорская) Фекла Стефановна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия
Рождение ребёнка
1811
Сын: Загорский Тимофей Стефанович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Загорская) Марфа Стефановна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Загорский Егор Стефанович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Загорский Семен Стефанович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Феодосия