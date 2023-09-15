Пругло Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1925
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Пругло Александр Борисович
Рождение ребёнка
04.10.1928
Сын: Пругло Степан Александрович
Отец ребёнка: Пругло Александр Борисович
Рождение ребёнка
08.09.1929
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Пругло Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно