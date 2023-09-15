Пругло Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Евдокия Григорьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1925

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Пругло Александр Борисович

Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Пругло Степан Александрович

Отец ребёнка: Пругло Александр Борисович

Рождение ребёнка
08.09.1929

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Пругло Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Александр Борисович

Смерть
Неизвестно
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