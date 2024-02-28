Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рогозинин Гаврило Андреанов
Отец ребёнка: Рогозинин Андреан Иванов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рогозинин Василий Андреанов
Отец ребёнка: Рогозинин Андреан Иванов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Рогозинин Семен Андреанов
Отец ребёнка: Рогозинин Андреан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно