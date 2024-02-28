Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозинин Гаврило Андреанов

Отец ребёнка: Рогозинин Андреан Иванов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рогозинин Василий Андреанов

Отец ребёнка: Рогозинин Андреан Иванов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Рогозинин Семен Андреанов

Отец ребёнка: Рогозинин Андреан Иванов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозинин Андреан Иванов

Смерть
Неизвестно
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