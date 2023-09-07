Рыбаков Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1961

Отец: Рыбаков Виктор

Мать: Гайдукова Ольга Николаевна

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