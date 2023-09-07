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Рыбаков Юрий Викторович
Рыбаков Юрий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1961
Пол
Мужской
Отец
Рыбаков Виктор
Мать
Гайдукова Ольга Николаевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1961
Отец:
Рыбаков Виктор
Мать:
Гайдукова Ольга Николаевна
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