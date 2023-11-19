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Жгун Павел Григорьевич

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Жгун Григорий Алексеевич

Мать: Жгун Ирина Макаровна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.11.1901 ст.

Жена: Жгун (Юринова) Степанида Степановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1902 ст.

Дочь: Жгун Фёкла Павловна

Мать ребёнка: Жгун (Юринова) Степанида Степановна

Лужи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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