Жгун Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Жгун Григорий Алексеевич
Мать: Жгун Ирина Макаровна
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1902 ст.
Дочь: Жгун Фёкла Павловна
Мать ребёнка: Жгун (Юринова) Степанида Степановна
Лужи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно