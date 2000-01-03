Петров Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1940
Дата смерти03.01.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940
Отец: Петров Иван Тимофеевич
Мать: Петрова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1961
Мать ребёнка: Петрова (Калмыкова) Маргарита Анатольевна
Рождение ребёнка
03.03.1964
Сын: Петров Владимир Викторович
Мать ребёнка: Петрова (Калмыкова) Маргарита Анатольевна
Смерть
03.01.2000