Петров Виктор Иванович 21.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1940

Дата смерти

03.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940

Отец: Петров Иван Тимофеевич

Мать: Петрова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1961

Сын: Петров Сергей Викторович

Мать ребёнка: Петрова (Калмыкова) Маргарита Анатольевна

Рождение ребёнка
03.03.1964

Сын: Петров Владимир Викторович

Мать ребёнка: Петрова (Калмыкова) Маргарита Анатольевна

Смерть
03.01.2000

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