Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1838 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1796 и 1804 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Абрам Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Симон Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Татьяна Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Иванович

Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Иванович

Смерть
Между 1838 и 1858
Ласковцево, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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