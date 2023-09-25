Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1838 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Степан Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Абрам Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Симон Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Татьяна Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Иванович
Смерть
Между 1838 и 1858