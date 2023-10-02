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Слюсарь Харитина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Слюсарь Василий Трофимович

Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Слюсарь Влас Трофимович

Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Слюсарь Парасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Слюсарь Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич

Место жительства
1934
Судилков, Хмельницька область
Место проживания: Винницкая обл., Шепетовский р-н, с. Судылкино
Осуждение
1934
Обвинена на основании постановления Шепетовского РИК как кулак. Приговор: Выслана, м.с/п: КФССР (1934-1941)
Отбывание наказания
1941
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Вычегодская судоверфь города Сыктывкара, Коми АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюсарь Трофим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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