Слюсарь Харитина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Слюсарь Василий Трофимович
Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Слюсарь Парасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Слюсарь Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Слюсарь Трофим Алексеевич
Место жительства
1934
Судилков, Хмельницька область
Место проживания: Винницкая обл., Шепетовский р-н, с. Судылкино
Осуждение
1934
Обвинена на основании постановления Шепетовского РИК как кулак. Приговор: Выслана, м.с/п: КФССР (1934-1941)
Отбывание наказания
1941
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Вычегодская судоверфь города Сыктывкара, Коми АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно