Абаренков Александр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбаренков Александр Терентьевич

Абаренков Александр Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Столярова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Абаренкова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абаренков Сергей Тереньтевич

Мать ребёнка: Абаренкова Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close