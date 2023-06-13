Абаренков Александр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Столярова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Абаренкова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абаренков Сергей Тереньтевич
Мать ребёнка: Абаренкова Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно