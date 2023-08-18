Рябев Лаврентий (Лаврушка) Иванов
Место рождениядер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
После 1646
Отец: Рябев Иван (Ивашко) Андреев
Мать: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Рябев Марк (Марчко) Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678