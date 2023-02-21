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Софрон Елистратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1721 г.р.
Около 1729 г.р.
Около 1731 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Елистрат Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Василий Софронов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Влас Софронов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1729
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Фёдор Софронов

Мать ребёнка: не указана

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