Софрон Елистратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Елистрат Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Василий Софронов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Влас Софронов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1729
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Фёдор Софронов
Мать ребёнка: не указана