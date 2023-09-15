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Алексеев Михаил Алексеевич

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1886

Жена: Алексеева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Михайлов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Михайлова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Михайлов Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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