Алексеев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Михайлова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Михайлов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно