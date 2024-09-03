Жогин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Ольганка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жогина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жогина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Жогина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жогина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Жогина Александра
Рождение ребёнка
04.10.1905
Мать ребёнка: Жогина Александра
Рождение ребёнка
16.09.1910
Дочь: Кошелева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жогина Александра
Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.04.1913
Сын: Жогин Федор Иванович
Мать ребёнка: Жогина Александра
Смерть
Неизвестно