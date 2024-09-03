Жогин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жогин Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Ольганка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жогина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жогина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Жогина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жогина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Жогина Александра

Рождение ребёнка
04.10.1905

Сын: Жогин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Жогина Александра

Рождение ребёнка
16.09.1910

Дочь: Кошелева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жогина Александра

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.04.1913

Сын: Жогин Федор Иванович

Мать ребёнка: Жогина Александра

Смерть
Неизвестно

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